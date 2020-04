Aveva 2 cellulari rubati otto mesi prima: nei guai per ricettazione

PADOVA - Quei due telefoni spariti, portati via quasi un anno fa a una donna marocchina di 46 anni, F. N., residente a Padova, il ventiseienne S,P., nato in Nigeria, in Italia senza fissa dimora, li teneva con sé. I carabinieri di Prato della Valle, nel corso delle indagini, lo hanno trovato in possesso dei due cellulari e pertanto lo hanno denunciato per ricettazione. Il furto dei due telefonini era avvenuto il 5 luglio del 2019 a Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA