Le ricerche del ventunenne scomparso concentrate al ponte dei Graissi

Questa mattina sono proseguite le ricerche di Mattia Fogarin, il 21 enne che si è allontanato da casa la notte del 22 marzo scorso. L’attività si è concentrata lungo gli argini del Piovego, nelle vicinanze del ponte “Dei Graissi”, dove il padre ha perso definitivamente il contatto con il ragazzo la notte in cui si è allontanato da casa. Alle ricerche hanno partecipato i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Padova con l’ausilio di un’unità del Nucleo Cinofili di Torreglia, per la ricerca di persone, e personale dei vigili del fuoco che hanno scandagliato il corso d’acqua con un battello pneumatico e i sommozzatori, e con l'ausilio dell'elicottero. L’attività è ancora in corso.