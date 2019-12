Un pescatore padovano, Leonardo Barzon, ha preso ieri in località Porto Corallo a Villaputzu, in provincia di Cagliari, una ricciola "da record" del peso di 28 kg. Il magnifico esemplare è stato ferrato con la tecnica della traina con la seppia viva. Grande festa in porto e ricciola per gli amici!

