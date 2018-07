«Ti ho dato 90mila euro». Il diario dell'operaio che si è ucciso per Alina Finti poliziotti e lucciole /I retroscena

di Lino Lava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - « Ana Alina Ursu, mi sono rovinato per te . Non so proprio se l'incidente di Alina contro S. e suo cugino A. sia stato un complotto per rovinarmi economicamente.». Sono le ultime parole che A.S. ha scritto prima di togliersi la vita. Era lo scorso gennaio e l', in provincia di Padova, aveva quarantanove anni, quando si è soffocato con una busta di plastica. L'uomo avrebbe compiuto cinquant'anni a giugno e non aveva capito che era tutto un complotto inscenato da prostitute romene e falsi poliziotti. Si è ucciso perché aveva perso novantamila euro. Era un uomo solo e aveva dedicato gli ultimi mesi della sua vita per amare e