​Ricatto al prete 70enne: ​«O mi dai i soldi o diffondo le tue foto hot»

PADOVA - A sole 24 ore dallo scandalo a luci rosse con protagonista don Graziano Rizzo ex collaboratore della chiesa delle Cave, un altrosi trova nella bufera. Questa volta il sacerdote, parroco in una chiesa del, sarebbe. Una parrocchiana, forse la sua amante, ricercata dai militari della Guardia di Finanza per il reato di. «O mi dai i soldi o diffondo le tue foto hot» avrebbe detto al religioso, con il chiaro intento di spillargli del denaro. L'indagine, iniziata da una decina di giorni, è scattata a seguito di uno strano giro di valuta in uscita dalle casse del patronato. Soldi, tanti, che non sono passati inosservati agli occhi delle Fiamme gialle di Cittadella. In Procura è stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti.