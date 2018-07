«Ridammi i regali che ti ho fatto o diffondo le tue foto osé»

di Barbara Turetta

SELVAZZANO - Non avrebbe esitato alese questa non gli avessea suo tempo alla giovane, lasciati però nella casa di lei dopo la rottura. Era disposto a tutto il ventenne deluso, anche a diffamare e ricattare quella che fino a qualche tempo fa era stata la sua fidanzatina, pur di tornare in possesso dei suoi effetti personali. Ma il tentativo del giovane è stato fermato dai carabinieri di Selvazzano, a cui lei si è rivolta, che l'hanno denunciato per tentata estorsione. Protagonisti della vicenda due ex innamorati: una ragazza di 19 anni e un ventenne, C.Z. I due si incontrano qualche mese fa e si innamorano.