PADOVA - A un mese dalla riapertura di bar e ristoranti, il bilancio degli addetti ai lavori è drammatico: rispetto all'anno scorso, gli incassi sono più che dimezzati e ora il rischio è che migliaia di persone predano il posto di lavoro.

È una fotografia a tinte fosche quella che emerge dai risultati del questionario che l'Associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) ha distribuito tra i suoi associati. «Ci sembrava opportuno tracciare un bilancio dell'andamento delle attività ha spiegato il segretario dell'associazione di categoria Filippo Segato e, al di là di qualche piccola sorpresa, il quadro che si delinea conferma quanto sapevamo già, sulla base delle decine di telefonate disperate che ci arrivano ogni giorno dagli esercenti».

Effettivamente, quello che emerge dal sondaggio non è per nulla incoraggiante: se, infatti, la pressoché totalità degli esercizi (98,6% per la precisione) risulta attualmente aperta, gli incassi del primo mese post-lockdown sono, se paragonati allo stesso periodo dell'anno scorso, in calo di oltre il 50% per tre attività su quattro, con punte di -70% ed oltre di fatturato per un terzo degli intervistati. «Si deve considerare ha aggiunto Segato che il periodo a cavallo tra maggio e giugno è, storicamente, quello dei banchetti, delle feste di fine anno scolastico, di fine stagione sportiva, eventi, manifestazioni all'aperto: tutte attività ora sospese e rinviate a data da destinarsi. Per i pubblici esercizi che appartengono a queste filiere, pensiamo ai ristoranti per i matrimoni, alle pizzerie per le cene di classe, alle pasticcerie per i dolci da cerimonia, quest'anno il fatturato è stato decimato».

Una crisi di fatturato che sembra derivare soprattutto dalla mancanza di determinate tipologie di clientela: in primis i lavoratori/pendolari (che pesano per circa il 44%), seguiti dai residenti (29%) e, solo al terzo posto, dai turisti (19%), per concludere con gli studenti universitari (8%). «Molte aziende ha detto ancora il segretario dell'Appe stanno ancora facendo lavorare i propri dipendenti da casa, in modalità remota o smart, come si dice oggi. Questo comporta che il dipendente non fa colazione in pasticceria, non pranza al bar, non si prende un caffè durante la pausa, né un aperitivo a fine giornata. Se non si inverte la rotta, e si ritorna a frequentare gli uffici, per determinati pubblici esercizi sarà la catastrofe. Per quanto riguarda il consumo dei residenti, probabilmente si tratta di un po' di timore a frequentare i locali, che attanaglia soprattutto le fasce d'età senior, quelle più a rischio in caso di infezione. Desidero, però, sottolineare per l'ennesima volta che i pubblici esercizi sono tra i luoghi più sicuri, visto che sono attività sottoposte a stringenti regole sanitarie, prima dell'emergenza Covid».

Numeri negativi che si ripercuotono direttamente sui posti di lavoro: solo un locale su quattro (27%), al momento, ha richiamato dalla cassa integrazione più della metà dei dipendenti; i lavoratori del restante 73% sono stati richiamati solo in parte. «Ricordo ha concluso Segato che i pubblici esercizi sono attività ad alta intensità di manodopera: ogni locale impiega, sarebbe meglio dire impiegava, in media 5 dipendenti, per oltre 15.000 lavoratori nella nostra provincia. A oggi, ci risulta che oltre la metà siano in cassa integrazione». Secondo l'Appe, se in tempi brevi non arriveranno dei sostegni concreti da parte del governo, il rischio è che migliaia di lavoratori si ritrovino disoccupati e che centinaia di pubblici esercizi debbano abbassare per sempre la loro serranda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA