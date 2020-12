Rianimazione vicina al collasso: il 40% dei posti occupati da pazienti Covid gravi

PADOVA - L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova l'Azienda ospedaliera, dove oltre il 40% dei posti letto di rianimazione è occupato da pazienti positivi in gravi condizioni. In prima linea, nei reparti Covid, lavorano oltre 900 sanitari tra medici, infermieri e oss. L'ospedale per far fronte all'aumento dei casi di contagio è in continua trasformazione, ma non basta. I manager di via Giustiniani ieri si sono rivolti ai padovani chiedendo comportamenti più responsabili. «Il personale sanitario sta facendo un enorme sforzo per garantire da un lato l'attività Covid, che impegna il 12% dei posti letto di degenza e il 40% di terapia intensiva dichiara il direttore generale, Luciano Flor e dall'altro per proseguire con l'attività diagnostica, la chirurgia di emergenza urgenza, i trapianti. In questi giorni molte persone mi chiedono se, secondo me, sarebbe opportuno fare un altro lockdown. É un fallimento, arriveremo a questi provvedimenti perché non siamo stati rigorosi nei comportamenti. Il lockdown eviterà assembramenti e contatti, ma non servirà a nulla se non si indossa la mascherina e non si mantengono le distanze».

I DATI

Gli ultimi dati parlano di 525 nuovi casi e 16 decessi legati al coronavirus in provincia di Padova. I positivi al tampone sono 19.731. Il carico assistenziale nella rete ospedaliera padovana è di 537 pazienti Covid, si contano cinque degenze in più tra martedì e mercoledì. Tra questi, 81 sono in rianimazione. In Azienda ospedaliera il contagio corre anche tra i reparti, sono stati segnalati focolai in Neurochirurgia, Chirurgia epatobiliare e Cardiologia. «Nei reparti non Covid abbiamo qualche caso di infezione specifica Flor -, che si manifesta inaspettatamente. Il tampone molecolare viene eseguito a tutti i pazienti prima del ricovero, alcuni casi si trasformano da negativi a positivi dopo qualche giorno. Ciò accade in ospedale, come altrove. Il problema non è il tampone, ma il comportamento tenuto: è fondamentale indossare la mascherina, non smetteremo mai di dirlo».

L'Azienda ospedaliera ha chiuso la prima fase con 144 operatori contagiati dal Covid-19. Ad oggi si arriva già a 450, con 259 guariti e 187 positivi. Le figure professionali coinvolte sono: 43 medici ospedalieri, 15 medici universitari, 66 medici specializzandi, 172 infermieri, 83 oss e il restante è altro personale tecnico. Per contenere il contagio in corsia, la direzione annuncia una stretta agli ingressi in ospedale. «A breve inaspriremo le misure di accesso dice Flor - Troppe persone girano in ospedale, Saremo inflessibili».

Dall'inizio della pandemia via Giustiniani ha erogato 747.543 tamponi, che hanno dato esito positivo in 34.111 casi. Negli ultimi 14 giorni in media vengono eseguiti 2.200 tamponi al giorno. «Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali ricorda il direttore sanitario, Daniele Donato - nella prima fase eravamo arrivati ai minimi storici con 3.800 visite al giorno, oggi riusciamo a mantenere una media di 4.800. In questo momento gestiamo 1.403 ricoveri, tra cui 111 degenze Covid in area medica, 40 degenze Covid in area semi-intensiva e 43 in terapia intensiva. L'attività trapiantologica non si è mai fermata, abbiamo portato a termine 91 trapianti di fegato (2 nell'ultima settimana), 170 di rene (di cui 41 da vivente), 36 di cuore e 21 di polmone». A marzo e aprile si è verificata una riduzione del 20% dell'attività chirurgica, con l'obiettivo di trasferire anestesisti e infermieri nelle aree Covid. «Da novembre stiamo registrando un'ulteriore riduzione, siamo passati da 250 interventi al giorno a 180», aggiunge Donato. Dati che dimostrano la portentosa organizzazione della cittadella sanitaria, dove ogni giorno vengono utilizzati 83mila paia di guanti, 7.100 mascherine chirurgiche, 3.583 ffp2, 4mila camici.

LA RACCOMANDAZIONE

«Il fatto che l'ospedale dia risposte non può essere motivo di rassicurazione ammette Flor - Lo dico con grande preoccupazione rispetto alle aspettative sui festeggiamenti di fine anno. Dobbiamo pensare a un regime diverso, più tranquillo e sicuro. Non sarà sufficiente il provvedimento politico per ridurre gli spostamenti, se a questo non abbiniamo un comportamento individuale. La vaccinazione non arriverà subito per tutti. Mi piacerebbe poter augurare un sereno Natale, purtroppo noi lo passeremo in compagnia del virus».

Elisa Fais

