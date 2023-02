La rettrice di Padova Mapelli: «Aumenta il numero dei posti in Medicina, attendiamo il decreto»

PADOVA - La rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli annuncia che «arriverà un decreto che aumenterà il numero di posti per la facoltà di Medicina», ma ha sottolineato anche come grazie al Pnrr «ci saranno 133 nuove assunzioni di ricercatori e 150 nuovi posti per dottorandi». Si arrichisce pure il numero di corsi in lingua inglese nell'Università di Padova, mentre fino a sei anni fa erano solamente 8 ora sono saliti a 54.