Negozi e strutture commerciali di lusso "chiavi in mano", la piccola azienda veneta che ha conquistato i big d'Europa

ALBIGNASEGO - «In 26 anni, non abbiamo mai fatto un solo giorno di ritardo nella consegna di un lavoro». Forse non sarà un record assoluto ma è certo un risultato che pochi possono vantare quello vantato da Fabrizio Tasinato, 49 anni, titolare con il fratello Gianluca della Pro2retail, gioiello "nascosto" tra le tante eccellenze venete, padovane in questo caso.

Gioiello non solo per la puntualità nel rispettare le tempistiche concordate, ma perché in pochi anni, partendo da zero, l'azienda che ha sede ad Albignasego è diventata un nome, un riferimento in Europa e in Italia tra i professionisti del retail, richiesta soprattutto all'estero dove realizza buona parte del fatturato, tanto da aver aperto sedi in Francia e Germania.

COSA FA PRO2RETAIL?

Svolge attività di "general contractor", si occupa cioè principalmente di realizzare negozi e strutture commerciali chiavi in mano, compresa la parte documentale e certificativa, un servizio a tutto tondo. L’azienda si è fatta notare già dagli inizi per la notevole flessibilità e per la qualità delle finiture, cosa che ha portato l’azienda in breve tempo a specializzarsi nelle rifiniture di lusso per nomi come Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Valentino, Bulgari, Pal Zileri, Prada, Ferragamo per citarne alcuni.

CLIENTELA DI GRIDO

La passione l'outdoor ha permesso di affiancare firme dell'abbigliamento sportivo come Salomon, The North Face, Millet, Norrona, Columbia, Timberland, Vans, Napapjiri, ed altri big made in Veneto come Luxottica, Geox, Diesel, Benetton, CMP. Molti di questi si rivolgono regolarmente alla ditta padovana quando c'è da aprire o rinnovare un punto vendita nelle principali città italiane o nelle metropoli europee come Parigi, Barcellona, Londra, Berlino, Madrid, Atene, Dublino, Vienna, Monaco. Artigianato sì, dunque, ma di classe.



GLI INIZI DIFFICILI

«Curiosamente - racconta Fabrizio Tasinato - ho iniziato questa avventura poiché il mio titolare dell’epoca, dopo diversi anni di rapporto lavorativo, non mi retribuiva da mesi. Per cui ho maturato l'idea che se proprio dovevo farlo gratis, tanto valeva tentare di lavorare in proprio cercando di farmi una mia clientela».

Altra peculiarità è che quella guidata dai Fratelli Tasinato è una piccolissima azienda. «Sì perché è solo restando con queste dimensioni, con un gruppo ristretto ma rodato ed affiatato che possiamo raggiungere questi livelli - spiega - Poi è chiaro che non facciamo tutto il lavoro da noi, ma siamo collegati ad altre piccole aziende artigiane che come noi vantano la necessaria esperienza e la medesima attitudine (serramentisti, decoratori, falegnamerie, maestri gessisti e marmisti, installatori specializzati ed attività inerenti al mondo edile di ogni genere) che collaborano con noi perché sappiamo che ci garantiscono gli alti standard che vogliamo mantenere».



L'ANALISI DEI COSTI

Ecco, il punto è proprio di forza di Pro2retail è proprio questo (oltre alla puntualità): la garanzia dell'eccellenza dell'opera. «Può sembrare banale dire che seguiamo ogni negozio come se fosse il nostro, ma è la verità. Quando veniamo contattati per un nuovo lavoro - conclude Tasinato - facciamo approfondite analisi e calcoli dei costi e delle tempistiche. Non è solo e tanto una questione economica: il successo per me è realizzare qualcosa di cui puoi essere fiero, ma abbiamo anche piena consapevolezza dei numeri che servono per garantire il top al cliente, senza compromessi».