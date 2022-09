PADOVA - Restaurata e riprodotta l’antica Bolla papale del 1232 che annunciò la santificazione di Antonio. In contemporanea ai festeggiamenti per gli ottocento anni dell’Università di Padova, ricorre un’altra importante celebrazione: l’ottavo centenario dell’incontro tra frate Antonio e Francesco d’Assisi. In coincidenza con questo anniversario la casa editrice veneziana Scrinium, in collaborazione con il Centro studi antoniani e la Veneranda Arca, ha deciso di presentare la prima riproduzione scientifica della Bolla di canonizzazione di Antonio di Padova.

La Sacra Vestigia

L’evento di lancio dell’opera “Sacra Vestigia – Antonio di Padova” si è celebrato ieri al Seminario Maggiore presentato da Ferdinando Santoro presidente di Scrinium, padre Luciano Bertazzo direttore del Centro studi antoniano, Cristina Sartori membro del collegio di presidenza della Veneranda Arca di sant’Antonio con delega alla comunicazione, e dalla professoressa Giovanna Baldissin Molli, ex membro del collegio di presidenza delegata all’archivio della Veneranda Arca. Alla presentazione arrivano anche gli auguri del presidente della Regione, Luca Zaia: «Auguro il miglior successo all’iniziativa perché, come diceva sant’Antonio, “Il grande pericolo per il cristiano è predicare e non praticare, credere ma non vivere in accordo con ciò che si crede”. Questi documenti possono richiamare l’attenzione del cristiano a seguire con azioni concrete i suoi insegnamenti». Scrinium ha inoltre annunciato in anteprima un innovativo ed esclusivo progetto di integrazione della tecnologia blockchain nell’ambito della propria tradizionale attività di recupero e divulgazione del patrimonio documentario.

L'opera

L’opera uscirà in una tiratura limitata di 399 esemplari caratterizzati da una veste ricca di dettagli e oggetti di valore che, uniti a elementi di personalizzazione, ne fanno dei pezzi unici. Una serie speciale dell’opera, costituita da soli 36 esemplari in numeri romani, verrà riservata appositamente ai primi sottoscrittori del progetto: il numero I andrà in dono a Papa Francesco. «<È il nostro ventottesimo progetto a fianco di istituzioni di primaria importanza, non poteva mancarne uno interamente dedicato al Santo – spiega Santoro – Scrinium si occupa di dare nuova luce e momenti di indagine a documenti che hanno rappresentato tappe cruciali per la comunità. Con sant’Antonio abbiamo voluto portare alla luce il tema della santità che ci sta particolarmente a cuore per una questione di vocazione. Il destinatario del nostro prodotto sono i centri di divulgazione internazionale che espongono o mettono a disposizione del pubblico le opere che realizziamo». Lavorando sull’opera originale con avanzate tecnologie di ripresa tridimensionale, Scrinium ha realizzato una replica di assoluta fedeltà scientifica sfruttando le informazioni sulle caratteristiche materiali della pergamena e del sigillo ottenute in fase di restauro, e riferendosi allo studio paleografico che ha permesso di registrare ogni dettaglio del reperto, compresi i segni delle manomissioni subite dalla pergamena nel corso dei secoli. L’intera operazione ha ricevuto la certificazione ufficiale da parte del collegio di presidenza della Veneranda Arca del Santo. L’editrice Scrinium è da oltre 20 anni nel campo della promozione del patrimonio culturale. Anni in cui si è specializzata nella salvaguardia e valorizzazione di quelle parti del patrimonio documentario sottoposte, dalle pratiche di conservazione e manutenzione, a restrizioni particolari nell’accessibilità e nella circolazione. I progetti mirano a ad avvicinare un pubblico vasto, anche non di specialisti, al fascino dei reperti della scrittura realizzandone cloni e commissionando a studiosi esperti la trascrizione e la traduzione integrale dei testi dalle lingue antiche.