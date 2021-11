Dal reparto Covid di Geriatria l'85 per cento degli anziani escono guariti

PADOVA - Il coronavirus è un nemico che può essere combattuto e sconfitto a ogni età. Lo sa bene l’equipe del reparto di Geriatria Covid dell’ospedale Sant’Antonio, unica realtà veneta esclusivamente specializzata nell’assistenza degli anziani positivi fragili. L’area, all’ottavo piano del nosocomio di via Facciolati, è stata attivata alla fine di settembre a seguito della crescita dei contagi tra la popolazione.

«Padova, ancora una volta, ha fatto una scelta innovativa – dichiara il direttore generale, Giuseppe Dal Ben –. L’Azienda Ospedale-Università ha scelto di aprire un comparto Covid dedicato agli anziani malati. Uno sforzo importante, non privo di rischi. Ma i fatti ci hanno dato ragione: siamo stati in grado di curare con successo dal Covid anziani e grandi anziani spesso con più di 95 anni, che hanno potuto tornare a casa e riabbracciare i loro cari. La Geriatria Covid ha raccolto e sta raccogliendo dati fondamentali, anche a livello scientifico, per la lotta alla malattia. Il plauso va a questo personale medico e sanitario davvero straordinario».



LE ATTIVITÀ

Finora sono stati accolti 55 anziani positivi. I quindici letti a disposizione sono sempre occupati, il turnover tra nuovi ingressi e dimissioni è continuo. Il bisogno di assistenza è in crescita: nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati quattro nuovi pazienti.

«Il reparto è nato quaranta giorni fa per dare una risposta ai pazienti anziani positivi, che necessitano di un approccio multidisciplinare di tipo geriatrico per garantire la migliore qualità assistenziale – sottolinea il direttore di Geriatria, il professor Giuseppe Sergi –. La più grande soddisfazione è vedere un anziano che torna a casa, una famiglia riunita, non ci sono limiti d’età per guarire dal Covid. Quando possibile assicuriamo videochiamate tra il paziente e i familiari. I contatti con i propri affetti sono importanti per favorire il benessere del ricoverato».

L’età media dei ricoverati è 83 anni e tra i dimessi c’è anche un uomo di 98 anni. «La situazione è notevolmente migliorata rispetto all’epoca pre vaccino – aggiunge il professor Sergi –. L’alta copertura vaccinale tra gli over 80 ha ridotto sia l’infettività che la mortalità in questa fascia d’età. Ora purtroppo accade che si infettino persone già vaccinate, in particolare anziani, e questo dimostra la necessità di rinforzare l’immunità con la terza dose. Le ultime evidenze scientifiche dimostrano che l’immunizzazione dopo un certo numero di mesi inizia a diminuire. L’invito rivolto a tutti è di prenotare l’appuntamento con la dose booster appena possibile. Nessun timore, il vaccino protegge dalle conseguenze più gravi della malattia».

Il team conta su sei medici geriatri, al lavoro a turno 24 ore su 24, affiancati da medici specializzandi. Indispensabile anche il contributo degli infermieri e degli operatori sociosanitari, coordinati dalla dottoressa Marta Cainaro.



I RISULTATI

L’area Covid, seppur nata di recente, mostra già ottimi risultati. «La sopravvivenza dei ricoverati supera l’85% – ammette il professor Sergi –. È ormai risaputo che il Covid aggrava le pluripatologie già preesistenti nell’anziano. Non si tratta solo di una malattia polmonare, ma di una e vera e propria sindrome infiammatoria multisistemica. Ogni paziente necessita di un trattamento personalizzato».

Una volta superata la fase acuta, i ricoverati vengono dimessi al domicilio o nelle strutture residenziali. In alternativa, se necessitano di stabilizzazione, vengono trasferiti negli ospedali di comunità. «Abbiamo istituito la figura del “case manager” – specifica il professor Sergi – per gestire le dimissioni protette dei pazienti. Ha il compito di favorire una buona comunicazione e informazione tra paziente, famiglia e struttura di riferimento. Dimettiamo sia pazienti negativi che positivi, che quindi possono aver bisogno di ulteriore assistenza anche se a bassa intensità». Attualmente è dedicato al Covid l’ospedale di comunità di Camposampiero, la prossima settimana riaprirà anche quello di Conselve salvo ulteriori rinvii.