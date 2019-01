CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VAL DI ZOLDO - «Non riesco a mettermi in contatto con mio fratello, ho paura che gli sia successo qualcosa». Purtroppo era proprio così: Renzo Quaglia, classe 1962 nato a Monselice ma residente in Sardegna a Orosei, era morto nell'appartamento di Mareson di Forno di Zoldo che aveva preso in affitto. È stato trovato ieri pomeriggio intorno alle 15, quando i carabinieri hanno individuato la sua Panda fuori da una abitazione. Quaglia era in Val di Zoldo da circa un mese per la sua attività di fotografo,...