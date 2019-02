di Francesco Campi

S.MARGHERITA D'ADIGE (PADOVA) - Ha tenuto in piedi unadurata per quasi cinque anni in un turbine diche lo hanno portato non solo a presentare all'amante, che non sapeva di essere tale avendo già organizzato tutto per il matrimonio, un falso certificato di divorzio, ma addirittura a crearsi una vera e propria identità professionale fittizia, come militare dell'Aeronautica, comprandosi divise, fabbricandosi falsi tesserini e addirittura falsi attestati di promozione di grado. Per rendere più credibile la propria messinscena il 53enne bolognese Fabrizio Bazzani, partita Iva nel settore del commercio, ha perfino chiesto alla donna di accompagnarlo a fare una nuova carta d'identità, dopo aver detto che la sua era stata rubata, sventolando una denuncia di smarrimento presentata al Comando carabinieri di Aviano, sede della base aerea dove diceva di lavorare, in modo