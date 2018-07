Manca personale in ospedale, referti in ritardo di quindici giorni

di Federica Cappellato

PADOVA - Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Il vecchio adagio scricchiola indove il personale è ridotto al lumicino. Prova ne è che l’assenza per malattia di un tecnico di laboratorio andata a sommarsi alle ferie di due colleghi ha costretto ad allungare i tempi d’attesa per la refertazione di alcuni esami medici. Un ritardo quantificato in quindici giorni. Insomma, due settimane abbondanti per carenza di personale.