"Operazione pupari", 7 misure cautelari e 51 perquisizioni per reati fiscali

PADOVA - I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, nell'ambito di una operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno eseguito 51 perquisizioni e 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute parte di una associazione a delinquere dedita alla commissione di reati fiscali. Tra gli arrestati spicca un pregiudicato di «Cosa nostra», già collaboratore di giustizia. Le operazioni (svolte in Veneto, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia) hanno impiegato oltre 100 militari del Comando Provinciale di Padova e dei Reparti territoriali del Corpo competenti per territorio. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in data odierna, nel corso di una conferenza stampa. © RIPRODUZIONE RISERVATA