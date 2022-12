PADOVA - «A questo punto per noi diventa molto difficile organizzare il nostro veglione di Capodanno». Il concerto di Max Gazzè, a quanto pare, non ha suscitato un entusiasmo unanime. Di certo l'arrivo in città del cantautore romano non ha fatto fare i salti di gioia al re delle notti padovane e contitolare di Villa Barbieri, dell'Extra Extra e soprattutto del Q bar di vicolo Dei Dotto, a due passi da piazza Insurrezione, ovvero ad Andrea Massaggia.

«Se le cose stanno così come abbiamo letto oggi - ha esordito Massaggia - dopo 20 anni non saremo in grado di organizzare il nostro veglione di fine anno e questo significa che tutti i nostri dipendenti, una ventina di persone in tutto, non lavoreranno». L'imprenditore è un fiume in piena e punta direttamente il dito contro palazzo Moroni. «A quanto si capisce il palco sarà posizionato a ridosso del palazzo dell'Inps e questo limiterà in maniera drastica l'accessibilità al mio locale ha rincarato la dose come se non bastasse, a essere occupati saranno anche i parcheggi. Di fatto i nostri clienti sarebbero costretti a entrate dal vicolo retrostante. Una cosa impensabile che ci scoraggia a organizzare qualsiasi evento. Anche perché, se l'evento termina all'una e mezza di notte, che senso avrebbe organizzare qualcosa dopo?».



L'AREA

«Per quel che riguarda il posizionamento del palco ci dovrebbero spiegare perché si è deciso di adottare questa soluzione e se non ci sono, invece, altre opzioni ha continuato la cosa che più fa rabbia, però, è che non si è voluto coinvolgere in nessun modo gli imprenditori che si occupano di locali notturni». E qui è arrivata indirettamente una stoccata agli organizzatori dell'evento, ovvero ZEDlive. «Per carità, nulla da dire sull'organizzazione del concerto ha spiegato, poi Massaggia la serata prevede, però, anche dj set e animazione. Mi chiedo il perché per questo tipo di intrattenimento non ci si sia rivolti agli addetti ai lavori. Purtroppo, anche in passato, troppo spesso a essere coinvolti sono stati sempre i soliti noti».

«Io non ho nulla contro un'iniziativa di questo tipo, ma siamo stati letteralmente tagliati fuori da ogni processo decisionale ha aggiunto - dal momento che viene praticamente preclusa l'accessibilità al nostro locale e che non siamo stati in nessun modo coinvolti nell'animazione della serata, mi sa che la notte di San Silvestro dovremo riposarci».



LA CRITICA

«Nei giorni scorsi in tanti, tra i nostri clienti abituali, ci hanno chiesto se organizzavamo il Veglione ha spiegato poi l'imprenditore a tutti abbaiamo dato la stessa risposta: siamo in attesa di capire come sarà organizzato il concerto in piazza Insurrezione. Stando ai dettagli che sono trapelati nelle ultime ore, mi pare che i margini per organizzare qualcosa siano strettissimi».

«Nelle prossime ore prenderemo una decisione definitiva, ma tutto fa presagire che, alla fine, non ci sarà nessuna festa - ha concluso naturalmente siamo disponibili ad ascoltare cosa, eventualmente, vorrà proporci l'amministrazione. Che so io, magari servono degli spazi per organizzare il backstage o qualcos'altro, ci si può ragionare. Il punto però è che con un concerto organizzato con queste modalità per noi diventa praticamente impossibile proporre per i nostri clienti un evento come quello che abbiamo organizzato negli ultimi 20 anni. Il tutto a fronte di due anni durissimi con cui hanno dovuto fare i conti tutti i locali notturni. La cosa che ci rammarica maggiormente, però, è stata quella di non essere in nessun modo coinvolti in un evento che, lo ripeto, non giudichiamo in nessun modo in maniera negativa».