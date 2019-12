Nuova razzia, sfasciati gli armadi in casa: «Ladri senza scrupoli»

di Cesare Arcolini

NOVENTA I ladri hanno colpito a Noventa anche giovedì sera. L’ennesimo furto è avvenuto nell’area residenziale di via Sauro nella frazione di Oltrebrenta. La vittima è D.C. di 27 anni, operaio manutentore, che vive con la compagna e due figli piccoli. «Sono rientrato dal lavoro alle 22 - ha raccontato - e ho trovato la casa a soqquadro. L’unica gioia è stata che la mia donna e i bimbi non erano in casa».