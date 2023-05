CAMPODARSEGO (PADOVA) - Razia Costa, popolare blogger americana, creativa food designer e conduttrice di programmi televisivi di cucina torna nella terra dei suoi avi, a partire dalla rocca di Monselice, per riscoprire le sue radici. Domani la star americana sarà a San Giorgio delle Pertiche e a Campodarsego, quest'ultimo paese natio del trisavolo Giovanni Costa, partito dall'Alta padovana quasi 140 anni fa per il Brasile. Da oggi fino a domenica Raiza Costa (all'anagrafe Raiza Barreto Dantas Costa) sarà ambasciatrice in Veneto del turismo delle origini.



La blogger statunitense, su iniziativa del Tour operator Camaleonte Viaggi, in collaborazione con ItalyRooting Consulting, sarà condotta dalle migliori guide e dalla mediatrice culturale Giorgia Miazzo, presidente del Centro studi Grandi migrazioni, lungo un percorso culturale, storico, artistico e soprattutto gastronomico. Per qualche giorno, la popolare produttrice di programmi audiovisivi culinari, per i quali ha vinto premi internazionali come il "The Taste Awards", si farà portavoce di un invito ad entrare nel ricordo del mistero e della bellezza nascosti nel proprio Dna, nel suo caso le origini italiane di cui è discendente di quarta generazione.



Domani a San Giorgio e a Campodarsego l'evento che vedrà la partecipazione di Razia Costa vedrà anche il coinvolgimento di altre rappresentanze locali, come il dipartimento turismo della Federazione dei dieci Comuni del Camposampierese. Raiza avrà modo anche di incontrare produttori locali del settore agroalimentare. La nota blogger americana è direttore creativo e conduttrice dei programmi televisivi "Rainha da Cocada", "Doce California" e "Fatias da Vida" sul canale Gnt e "The Sweet Side of Life" su Food Network Usa.



Razia ha un'immagine inconfondibile, un linguaggio innovativo e un fortissimo carisma. È stata finalista del premio Jabuti con il suo libro best-seller Confeitaria Escalafobética. Ora riscoprirà anche il suo dna italiano visitando le bellezze, le tradizioni, la storia e la cultura dei Comuni del Camposampierese.

L.Ma.