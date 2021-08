CITTADELLA - Musica, alcol e sballo. Anche la provincia padovana non è immune a feste di questo tipo capaci in altre parti d'Italia di provocare anche morti e tragedie. Un rave party non autorizzato si è consumato l'altra notte nella zona boschiva dell'argine del Brenta a Cittadella. A dare l'allarme poco prima delle 4 del mattino al 112 è stato un residente che non è riuscito a chiudere occhio per la musica e gli schiamazzi e ha subito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati