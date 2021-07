ANGUILLARA (PADOVA) - Si accordano online e poi si scatenano fino a mattina incuranti dei rischi che si vivono in questo periodo in tutte le situazioni caratterizzate da assembramenti. Mentre l'Italia trema ed è sempre più forte il rischio che vengano adottate drastiche restrizioni per contrastare una nuova ondata di Coronavirus, non si ferma la voglia dei giovani di lasciarsi andare a notti brave a base di musica a tutto volume. L'altra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati