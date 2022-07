PADOVA - La musica, per scoprire un angolo seminascosto ma bellissimo del centro storico. Da martedì al 30 luglio le porte del Giardino storico dell'Istituto Barbarigo, solitamente chiuso per l'anno scolastico, si spalancano per dare vita alla nuova rassegna musicale Barbarigo Estate Concerti in Chiostro con gran finale il 4 agosto in Cattedrale: sei concerti serali di altissima qualità artistica tra generi musicali diversi che vanno dal pop al barocco, dal rock balcanico alla musica leggera, per coinvolgere un pubblico di ogni età. «Sono molto contento - sottolinea don Cesare Contarini, rettore del Barbarigo - di mantenere le porte del Barbarigo aperte alla cittadinanza, sotto il segno dell'arte e della musica, cioè della bellezza che arricchisce l'animo e ispira il bene. Particolare soddisfazione per l'appuntamento finale della Messa per la pace proposta in cattedrale, a chiusura delle serate, come speranza di pace». La direzione artistica è affidata al maestro Diego Cal e all'associazione La via delle arti. «Creare una mini rassegna musicale estiva in una location così bella è una stupenda occasione per unire arte, natura e storia. Abbiamo voluto scegliere un calendario con repertori che potessero abbracciare pubblici diversi: per ascoltare, per ballare, per emozionarsi, per sperare».

Il cartellone

Il concerto d'apertura, martedì, "Volare... nell'immensità - una storia della canzone italiana", vede protagonista la splendida voce della cantante emergente Stella Fiorin accompagnata da una orchestra di ottoni: sarà un viaggio tra le più belle canzoni italiane con arrangiamenti originali composti in esclusiva per l'occasione dal maestro Andrea Bonaldo. Venerdì 22 luglio l'energia della musica rock balcanica farà ballare il pubblico con Bunker Inside e i Balkan Bazar, gruppo musicale ispirato alla tradizione balcanica, composto da Samuel Boggian e Andrea Pedrotti alle chitarre, Paolo Caneva e la sua fisarmonica, Alberto Vedovato alla tromba, Tommaso Piron al trombone, Daniele Pinato alle percussioni, voce di Wilson Columbus. Martedì 26 luglio Incanti barocchi con l'Orchestra Tiepolo Barocca del Friuli Venezia Giulia che regalerà un'occasione unica per immergerci nei suoni e nelle note barocche con un ensemble, tra i pochi in Italia, che utilizza strumenti storici. Mercoledì 27 luglio è tempo di Viaggio con i Saten Saxophone Quartet, quattro giovani e talentuosi sassofonisti di Ferrara che arrivano per la prima volta a Padova dopo aver vinto tra aprile e maggio di quest'anno il Primo premio assoluto al Concorso musicale nazionale Città di Belluno, vincendo tra 280 partecipanti, e il secondo premio all'International Chamber Music Competition di Majano Alpe Adria. Sabato 30 luglio il concerto Cinema Paradiso. From Morricone to the sky con la strepitosa Harmonie Brass Ensemble & Friends per un tributo al grande compositore italiano e ai grandi autori di colonne sonore quali Rota, Zimmer, Williams che hanno segnato la storia del cinema mondiale. Si chiude il 4 agosto con un cambio di location: appuntamento in Cattedrale per una prima assoluta, la Messa per la pace con le musiche del maestro Valter Poles che vedrà protagonista il Coro di Città di Piazzola accompagnato da orchestra, organo, tastiere e live eltronics diretti da Paolo Piana che riflettere e pregare per la pace nel mondo, con un pensiero sicuramente dedicato tutto al conflitto in atto in Ucraina, ma senza dimenticare le guerre che hanno segnato il nostro passato e il nostro presente. Biglietti: 10 euro, 5 ridotti. In vendita dalle 19 nelle sere dei concerti o prenotandoli sul sito. La Messa per la pace in Duomo è a entrata libera con raccolta offerte per un progetto umanitario pro Ucraina. Parcheggio interno gratuito fino esaurimento posti.