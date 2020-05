Accoltella il marito mentre dorme: indagata per tentato omicidio

PADOVA - Resta un mistero cosa sia scattato nella mente della settantunenne che l'altro pomeriggio ha accoltellato all'addome il marito 74enne che riposava sul divano di casa. La donna, piantonata in ospedale dove è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio, è stata iscritta sul registro degli indagati per tentato omicidio. Il pubblico ministero Giorgio Falcone, che sta coordinando le indagini della Squadra mobile, non ha ritenuto di adottare nessuna misura cautelare nei confronti della donna, da tempo in cura per problemi psichiatrici.

Fino a quando non sarà completato il trattamento sanitario obbligatorio la 71enne rimarrà in ospedale. Il pm intende procedere ad una perizia psichiatrica, che si svolgerà con tutte le garanzie di legge nelle forme dell'incidente probatorio. Nei prossimi giorni trasmetterà la richiesta al giudice per le indagini preliminari, cui spetta il compito di fissare l'accertamento unico irripetibile, in presenza delle parti e dei rispettivi consulenti.

Non sono emerse ombre nella vita della coppia. L'accoltellamento di giovedì pomeriggio resta un fatto isolato. Dalle indagini non sarebbero infatti emerse tensioni né dissapori tra i due. Sarà piuttosto necessario scrutare nella mente della 71enne per capire cosa l'abbia spinta a ferire così gravemente il consorte che ha comunque trovato la forza di allertare i soccorsi. Il pensionato è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno comunque fatto sapere che l'operazione è riuscita e che il 74enne ingegnere di origini napoletane si salverà.

Il dramma familiare si è consumato in un elegante condominio di via Bernardino Luini, in zona San Carlo. La donna si è recata in cucina, ha aperto il cassetto della posateria, ha afferrato un coltello e da lì si è spostata nel salone dove il marito riposava sul divano. La donna si è avvicinata e l'ha colpito con un fendente all'addome. Nonostante la grave ferita ed il sangue che traboccava dallo squarcio, il settantaquattrenne è riuscito ad alzarsi e a raggiungere il telefono chiedendo aiuto. Dopo avergli prestato i primi soccorsi stabilizzandolo, i sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dove è stato accolto in area rossa. I medici l'hanno ben presto trasferito in sala operatoria. Il 74enne è tuttora ricoverato nel reparto di chirurgia, in prognosi riservata.

