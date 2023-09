Banda armata dedita alle rapine di sale slot, quattro arresti

PADOVA - Quattro arresti per le rapine alle sale slot: una banda organizzata che per mesi ha seminato il terrore. Gli indagati sono Simone De Glaudi, 35enne di Paese (Tv), Gabrieli Daglis, 44enne di Istrana (Tv), un 26enne e un 34enne di Vedelago, Major Maverik e Relandini Rej (Tv).

Tutto comincia il 2 luglio dell'anno scorso quando in rapida sequenza, a distanza di pochi minuti, vengono rapinate due sale slot a Curtarolo e San Martino di Lupari. Le modalità sono le stesse e in entrambi i casi sono state utilizzate delle armi. Dopo di che i malviventi sono scappati a bordo di una Fiat 500 bianca rubata a Castelfranco Veneto quella sera stessa. L'auto è stata poi ritrovata bruciata a San Zenone degli Ezzelini (Tv) e i carabinieri hanno scoperto che sul mezzo era stata posizionata una targa rubata.

L'ipotesi nell'immediato era che la banda tornasse a colpire obiettivi simili. Così i militari dell'Arma hanno cominciato un'attività di monitoraggio su tutta la regione. In questo modo sono state individuate altre due rapine a Bussolengo (Vr) e Sarmeola, molto simili a quelle già citate.

Le indagini del Norm della compagnia di Cittadella hanno permesso di rintracciare della auto "pulite" con cui la banda raggiungeva i luoghi delle rapine: i veicoli erano riconducibili a persone di etnia sinti gravitanti nelle province di Verona e Treviso. Tutto portava ai 4 arrestati.

Fino al 21 novembre 2022 quando a Verona è scattato l'inseguimento di un'Audi RS6 con targa tedesca, a bordo della quale c'erano due degli indagati. In quella circostanza hanno percorso alcune strade cittadine contromano, causando 3 incidenti stradali e il ferimento di una persona: per questo erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, incidente stradale con fuga e omissione di soccorso.