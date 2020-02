Il rapinatore e lo spacciatore escono di cella: subito espulsi

PADOVA - Usciti di cella dal carcere di via Due Palazzi sono stati espulsi, presi in consegna dai poliziotti e portati direttamente nei centri per il rimpatrio. Non torneranno più a Padova il gambiano 25enne Jim Kebbeh, richiedente asilo accusato di rapina e anche di tentato stupro, e lo spacciatore di cocaina Hamza Chalouati, 34enne tunisino che dopo essere arrivato con un barcone a Lampedusa nove anni fa aveva scelto la strada dell’illegalità. Il primo, oltretutto, grazie all’intervento di un ufficiale della polizia gambiana, è stato riconosciuto come cittadino del paese africano e verrà imbarcato sul primo volo per la capitale Banjul.

PERICOLOSO

Jim Kebbeh era stato arrestato dalle Volanti il 18 gennaio nel corso di un rocambolesco intervento nel negozio Coin di via Altinare. Kebbeh, detto Jimmy, si era nascosto sotto il giubbetto confezioni di profumo per oltre mille euro. Un addetto alla sorveglianza si era accorto del furto e aveva chiamato il 113. In pochi minuti erano intervenute due pattuglie: lo straniero aveva affrontato gli agenti spingendoli ed estraendo da una tasca un collo di bottiglia. I poliziotti erano riusciti a bloccarlo spruzzandogli contro dello spray urticante. Poi aveva minacciato anche di mettere una bomba in questura. Ieri il giudice Vittoria Giorgi l’ha condannato con rito abbreviato a due anni e tre mesi di reclusione. Non gli ha concesso la sospensione condizionale della pena ma ne ha ugualmente disposto la scarcerazione sostituendo la misura con quella del divieto di dimora in Veneto. E il 27 novembre dell’anno scorso Kebbeh aveva anche rapinato una coppia di senza tetto, tirando contro lui un mattone e cercando di abbassare i pantaloni alla donna, una 28enne italiana, per abusare di lei. A salvare i due in quel caso erano stati i carabinieri del nucleo Radiomobile, allertati dalla vittima.

RECIDIVO

Chalouati è un altro volto noto alle forze dell’ordine. Era arrivato in Italia sbarcando a Lampedusa nel marzo 2011 ed era stato arrestato per la prima volta già il 20 gennaio 2012 dalla Squadra mobile. Si faceva chiamare “Angelo” e si era ben inserito in un traffico di cocaina tra Milano e Padova. Lui e altri “cavallini”, come si chiamano nel gergo dello spaccio di droga, riuscivano a portare in città circa tre etti di “bianca” alla settimana, tutta “roba” pura all’85%, di prima qualità, dunque, rivenduta in piccole dosi a 70-100 euro al grammo. Alla fine, nel suo curriculum criminale in Italia, ha collezionato sei arresti e numerose denunce, sempre per spaccio. L’ultima volta era finito in cella ad agosto durante un controllo della polizia tra l’Arcella e piazzetta Gasperotto. Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione di sei mesi. Così è finito in carcere. Ora, scontata la pena, sarebbe tornato libero, probabilmente a spacciare. Ma messo un piede fuori dalla cella, è stato preso in consegna dai poliziotti che l’hanno scortato al Cie di Potenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA