di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Tradito dalimmortalato dalledi videosorveglianza: è finito in manette,, il tunisino 38enne che il 30 settembre ha aggredito e rapinato una 72enne in un parcheggio interrato di un palazzo di via Giotto. L'aveva colpita così violentemente con une strattonata con forza, pur di prenderle la catena d'oro che aveva al collo, da causarle lesioni per quattro mesi di prognosi. La Squadra mobile l'altro giorno ha arrestato Nizar Chourabi, pregiudicato e senza fissa dimora, già espulso e con alle spalle l'ordine del questore di lasciare l'Italia. Tutto bellamente ignorato. Un'esistenza passata dentro e fuori dal carcere con un curriculum criminale che si concentra principalmente sullo spaccio, ma che di recente non disdegna reati violenti.