Imbavagliato e rapinato due volte in 24 ore il conte Antonio Caudullo

PADOVA - Disavventura in casa per il conte Antonio Caudullo. Lo hanno preso di mira seguendolo probabilmente attraverso i social, sui quali ha grande notorietà, e gli hanno fatto la posta convinti di poterlo rapinare di una preziosa collezione di orologi. La brutta sorpresa, per il settantatreenne nipote di Tano Cutelli, il doppiatore del primo "Topolino" dei fumetti passati dai giornalini per ragazzi ai cartoni in tivù, si è materializzata la scorsa mattina, 22 luglio, davanti alla sua casa di via Palestro, a Padova. Usciva per prendere l'auto ma sull'uscio dell'abitazione è stato affrontato da due stranieri fortemente malintenzionati, un nordafricano ed un romeno, stando alla ricostruzione fatta da Antonio Caudullo alla Polizia, alla quale ha denunciato una doppia rapina, avvenuta nell'arco di sole ventiquattr'ore.

LEGATO E MINACCIATO

Il nobiluomo di origine siciliana è stato spinto nuovamente in casa, dove i due lo hanno immobilizzato e poi tempestato di violente richieste con la minaccia di una pistola. Volevano orologi, quelli che lui ama esibire al polso. Il conte ha dovuto cedere, consegnando un orologio di valore e del denaro e i due se ne sono andati, perchè stava per sopraggiungere qualcuno. Ma il giorno dopo la scena si è ripetuta, uno dei due si è intrufolato in casa sua non appena Antonio Caudullo ha aperto la porta e minacciandolo nuovamente si è fatto dare altri soldi. Il conte è però riuscito a divincolarsi e uscendo ha chiamato aiuto. Il malvivente è scomparso e all'anziano non è rimasto che sporgere denuncia per la rapina a mano armata subita.

