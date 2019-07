Rapinata ex campionessa di ciclismo Luigina Bissoli

di Eugenio Garzotto

ABANO - Esce dopo cena con il suo cane per una passeggiata, si siede su una panchina alla ricerca di un po' di frescura contro il caldo opprimente di questi giorni e viene avvicinata da una giovane che, con uno stratagemma, le strappa la collana d'oro e poi si dà alla fuga, trascinandola a terra. E' accaduto martedì sera attorno alle 21,30 in via Diaz, nel quartiere San Lorenzo. Vittima, Luigina Bissoli, 63 anni, ex ciclista con un palmares di tutto rispetto e titolare, fino a tre anni fa, della pasticceria La...