SAONARA - Terrore in centro a Saonara. Donna rapinata nel cuore della notte. Fortuna ha voluto che mantenesse il necessario sangue freddo evitando ogni forma di resistenza che avrebbe potuto provocarle gravi conseguenze fisiche. Automobilista rapinata all’incrocio sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì poco dopo la mezzanotte. La vittima è una cinquantenne residente a Padova.

LA DINAMICA

I fatti si sono consumati in pieno centro a Saonara. Da quanto è trapelato la conducente dell’auto stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro e qualche ora in compagnia di amici, quando si è fermata ad un incrocio prima di imboccare la Vivai. E’ bastata una minima sosta, che dal nulla sono spuntati due sconosciuti con il volto travisato da passamontagna che le hanno aperto la portiera dell’auto e le hanno puntato un oggetto appuntito alla gola. Poche parole, ma chiaro l’obiettivo, la borsetta che la donna custodiva nel sedile. Dall’accento sembrerebbero banditi dell’Est, ma al momento non viene tralasciata alcuna ipotesi. Gelata nel sangue per la disavventura capitata, la cinquantenne padovana non ha opposto alcuna resistenza. Ha consegnato la borsa ai malviventi che in pochi secondi, paghi per il bottino arraffato, si sono volatilizzati. Sarebbero fuggiti a bordo di un’auto di cui al momento si sconosce targa e modello. La donna vittima della rapina non è stata in grado di riferire alle forze dell’ordine se al volante dell’auto in fuga vi fosse o meno un terzo bandito. Pochi minuti dopo la rapina in centro a Saonara, sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Legnaro competenti anche sul territorio di Saonara. I militari dell’Arma si sono accertati che la donna stesse bene. E’ emerso che, a parte un comprensibile choc, non avesse riportato lesioni. Non è stato necessario un passaggio al pronto soccorso. La vittima è stata a lungo sentita per tentare di raccogliere più informazioni possibili sui due sconosciuti da rintracciare. E’ probabile che vengano acquisite anche le immagini della videosorveglianza con la speranza di raccogliere informazioni anche sull’auto in fuga. Al momento le indagini si presentano difficili, i malviventi hanno avuto un margine di tempo per fuggire importante. Servirà un lavoro meticoloso da parte dei militari legnaresi per giungere a catturarli. Il bottino della rapina si aggira attorno ai mille euro. Non è dato sapere se la donna sia stata seguita prima dell’assalto, oppure il colpo sia stato occasionale. La notizia nelle ultime ore è diventata di dominio pubblico in paese e ora la gente confida in un’attività energica da parte dei militari dell’Arma per stroncare in tempo reale un’emergenza sul territorio che proprio sotto Natale potrebbe creare un pericoloso allarme sociale. Dei rapinatori al momento non si conosce nulla. Giustamente gli investigatori stanno mantenendo un profilo basso per non dare alcun vantaggio a chi ha colpito. E’ naturale che l’indagine ha una priorità massima perchè visto come si sono svolti i fatti è concreto il rischio che i banditi entrati in azione la scorsa notte in centro a Saonara potrebbero a stretto giro tentare rapine analoghe.