CITTADELLA - Un diciassettenne colpito con schiaffi, pugni e calci da un giovane che voleva rapinarlo. Ma è riuscito a divincolarsi e ad avvisare i carabinieri. I militari, dopo un breve inseguimento, hanno individuato il responsabile che è stato arrestato. Tutto è avvenuto alle 23,15 di sabato scorso nel centro storico di Cittadella, molto frequentato nonostante i timori generati dal Coronavirus. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è Abdoul Fatao Bara, 22 anni, originario del Burkina Faso, residente a Carmignano di Brenta. Deve rispondere dei reati di tentata rapina e lesioni personali volontarie. Come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova.



Il fatto è avvenuto nel parcheggio sotterraneo, al primo piano, in Campo della Marta. Vittima E.S., abitante a Galliera Veneta. Il giovane aveva usufruito dei servizi igienici che si trovano nel parcheggio. Doveva raggiungere due amici che nel frattempo erano andati a prendere una pizza da asporto nella pizzeria Al Cappello che si trova sulla centrale via Roma, distante meno di trecento metri. E' qui che il ragazzo è giunto trafelato e con evidenti ferite al volto. Gli sono stati prestati i primi soccorsi dal personale del locale ed è stato chiamato il pronto intervento 112 dei carabinieri.



Sul posto sono arrivate due pattuglie in pochi minuti che hanno ricostruito l'accaduto.



COSA E' SUCCESSO

Verso le 23,15 E.S. era andato nei bagni del parcheggio mentre gli amici si avviavano alla pizzeria. Poco prima avevano passeggiato nella Galleria di Palazzo Mantegna che si trova sopra al park. Uscito dalla toilette, ma ancora all'interno del bagno, è stato avvicinato dall'arrestato il quale con fare minaccioso, tenendo la mano destra all'interno della tasca della giacca, gli ha detto di avere un coltello e che doveva dargli 10 euro ed il telefono cellulare. Mentre avveniva questo, altri ragazzi, verosimilmente complici dell'aggressore, entravano ed uscivano dal bagno. Il diciassettenne non gli ha dato retta e mentre stava cercando di uscire, Bara gli ha sferrato all'improvviso alcuni schiaffi bloccandolo contro il muro, poi, in rapida sequenza, gli ha sferrato un violento pugno sopra l'occhio sinistro procurandogli una lacerazione. I due sono finiti a terra con l'aggressore che continuava a colpirlo al volto ea dargli calci. Fortunatamente il minorenne è riuscito a divincolarsi ed a scappare, raggiungendo i due amici in pizzeria dove sono giunti i carabinieri.



I militari proprio nella zona hanno rintracciato senza indugio il ventiduenne. E' conosciuto agli operatori per i numerosissimi pregiudizi pregressi. Bara ha tentato di fuggire, scappando a piedi sull'area verde per raggiungere le stradine secondarie del quadrante sud ovest del centro storico. I carabinieri lo hanno però bloccato. Il giovane aggredito con i suoi familiari ha presentato la denuncia. La visita medica effettuata al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella ha rilevato una ferita al sopracciglio sinistro giudicata guaribile in sette giorni. Nel park non era mai successo un fatto del genere.

