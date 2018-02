Rapina e sequestro in azienda: minacciata con pistola e rinchiusa

di Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - L’hanno fatta. Momenti di paura ieri alle 18,30 alla ditta. Due rapinatori sono arrivati a bordo di un’utilitaria grigia. Secondo i primi riscontri raccolti si tratterebbe di una Renault Clio. Entrambi con il volto travisato da sciarpa e cappellino, hanno fatto irruzione nella zona uffici dell’attività.Un bandito è rimasto defilato pronto a dare l’allarme in caso di pericolo. Il secondo si è diretto verso, 45 anni, sorella del titolare dell’azienda, Gianluca. «Mettiti a terra e non fare scherzi. Vogliamo i soldi» - le avrebbe detto, parlando in perfetto italiano senza particolari inflessioni dialettali. Sotto choc, ma illesa, la vittima ha mantenuto il necessario sangue freddo evitando qualsiasi reazione. I banditi hanno portato via il cassetto del registratore di cassa dove all’interno era custodito l’incasso della giornata quantificabile in circa mille euro. Non contenti, hanno arraffato anche la borsa della donna che conteneva documenti, assegni ed altri effetti personali.