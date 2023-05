Montagnana. Rapina un supermercato, in caserma rompe una vetrata con un tavolino: 30enne in manette

MONTAGNANA (PADOVA) - Ha rubato della merce in un supermercato e nella fuga ha scaraventato a terra una commessa.

Un 30enne di Montagnana, originario del Marocco, è stato arrestato.

Ieri pomeriggio, 24 maggio, un 30enne disoccupato e con precedenti è entrato nel supermercato di via Lago Zorzi. Ha preso della merce dagli scaffali e scappando ha spinto con violenza a terra una commessa. I carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno fermato il 30enne. Ma non contento, una volta in caserma l'uomo ha afferrato un tavolino e lo ha scagliato contro una porta a vetri della sala d'attesa, mandandola in frantumi.

I carabinieri lo hanno bloccato e ne è nata una colluttazione. Il 30enne è stato accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria rodigina è stato poi accompagnato al carcere di Rovigo.