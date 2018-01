++ I particolari sul Gazzettino del 17 gennaio ++

PADOVA - Terrore a Selvazzano: una rapina a colpi di fucile questa sera poco dopo le 19 aUna sala slot è stata assaltata da quattro banditi incappucciati che per intimorire i gestori hanno esploso alcuni colpi in aria.A quel punto uno dei titolari, di nazionalità cinese, ha aperto la cassaforte consegnando i soldi. I banditi hanno lasciato sul posto il fucile e sono scappati.Sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno istituito numerosi posti di blocco in tutta la zona.