PADOVA - Notte di ordinaria follia nei dintorni della stazione: un uomo in preda ad un raptus violento ha tentato di rapinare un ristorante etnico. «In dieci anni che lavoro nel ristorante della mia famiglia non è mai successo nulla del genere, un episodio che ha dell'assurdo». Parla con voce tranquilla il figlio del titolare del ristorante cinese Internazionale, in corso del Popolo, dopo l'agguato di lunedì sera quando ormai il locale si apprestava a chiudere. L'aggressione è avvenuta in un lampo e altrettanto velocemente si è conclusa: un uomo di 31 anni, originario di Mestrino, ha fatto irruzione all'interno del ristorante alle 22.30 con l'intenzione di asportare il contenuto della cassa e scappare con il bottino. Nel tentativo di impedire che il criminale riuscisse nel suo intento il giovane esercente è entrato in colluttazione con l'uomo, che secondo le dichiarazioni era di stazza notevole e si aggirava sul metro e 90 di altezza, evitando i colpi menati alla cieca dall'aggressore: a cambiare le carte in tavola è stata la fortuita presenza di un dipendente della vigilanza notturna, che non ha perso tempo ad aiutare il figlio del titolare.

Privo di scrupoli

«Sono certo che il tizio non si è fatto scrupoli ad entrare - dichiara il giovane dipendente - la presenza della vigilanza non lo ha minimamente dissuaso. Lo ha fatto perché era grosso e probabilmente era certo di poterci gestire entrambi, ma non ha fatto i conti con il resto del personale del ristorante che si trovava in cucina: era presente anche una ragazza in sala che è corsa a chiamare aiuto e nel giro di qualche minuto siamo riusciti a bloccarlo senza che nessuno si facesse male, in attesa che arrivassero i carabinieri». Secondo le dichiarazioni del giovane dipendente l'aggressore non era sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, ma si trovava nel pieno delle sue facoltà mentali. Pochi minuti dopo la chiamata dei dipendenti le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno arrestato il malvivente. «La cosa che più mi stupisce di questo fatto è che sia stato un italiano a farlo. Mi sarei aspettato qualsiasi altro - continua il figlio del titolare - ma non uno di nazionalità italiana: senza contare che lavorando in questo posto da dieci anni non abbiamo mai avuto un episodio di questo tipo. Non posso dire che ci sentiamo preoccupati, perché in questa città le rapine non succedono, perché le persone sono abbastanza furbe da rendersi conto che non ne varrebbe la pena, che il gioco non vale la candela».

In manette

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per tentata rapina ed i soldi che era riuscito a trafugare nel corso della colluttazione sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Restano i dubbi sul perché l'uomo abbia tentato di rapinare un piccolo ristorante come l'Internazionale, mettendo a rischio l'incolumità del personale e delle persone presenti al momento dell'assalto: aveva evidentemente un bisogno disperato di denaro. Resta aperta anche la pista dell'aggressione sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o degli effetti dell'alcool. «L'occasione fa l'uomo ladro, probabilmente essendo grande e grosso avrà pensato di guadagnarci qualcosa e farla franca - conclude il ragazzo - ma non ha pensato che in qualunque ristorante sarebbe andato avrebbe trovato lo stesso tipo di resistenza. Qui ci basta chiamare la vigilanza o le forze dell'ordine e arrivano nel giro di un paio di minuti, perciò era un tentativo dovuto all'ignoranza. Siamo sicuri che non ne capiteranno altri, visto com'è andato quest'ultimo».