Terza rapina in appena tre giorni al distributore, spariti 25mila euro

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Ha aspettato che la dipendente del distributore di carburante svuotasse dall'incasso del fine settimana tutte le colonnine. A quel punto è entrato in azione: col volto coperto da sciarpa e cappello, l'ha aggredita e spintonata portandole via la valigetta in cui aveva riposto i soldi. La, al distributore San Marco, da cui si accede subito dopo la rotatoria di Pontevigodarzere. Il bottino è particolarmente importante: 25mila euro, in contanti. Si tratta della terza rapina in tre giorni.