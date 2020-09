​Bottigliata in testa durante la rapina: aggressione choc nella via dello shopping padovano

PADOVA - Un uomo di 60 anni è stato ferito questa sera in pieno centro a Padova da un individuo che lo ha colpito con una bottigliata alla testa, durante un tentativo di rapina. Il malvivente voleva portargli via un borsello, ma la vittima ha reagito e l'aggressore - secondo una prima ricostruzione - gli si è avventato contro con una bottiglia, colpendolo al capo. Il 60enne, un italiano, è stato soccorso e trasportato all'ospedale.



L'aggressore si è subito dileguato e le forze dell'ordine gli stanno dando ora la caccia. Il fatto è avvenuto in via San Fermo, la strada dello shopping padovano. Le indagini sono condotte dalla Polizia.