PADOVA - A incastrarlo, sei anni dopo quella rapina ai danni di un negozio di abbigliamento in città, è stato il Dna. E ieri, davanti al Gup Maria Luisa Materia, il siciliano Antonio Mondello in rito abbreviato è stato condannato a un anno e 8 mesi La Procura aveva chiesto un anno e 9 mesi. In aula, di fronte al giudice e in collegato da remoto, ha dichiarato «È stata la mia sola rapina e mi scuso».



Correva l’anno 2016, era l'8 di luglio, quando il 50enne originario di Messina, è entrato in una boutique della città e, convinto di non essere osservato dal titolare, ha indossato una maglietta e un giaccone esposti nel negozio per la vendita e ha guadagnato l’uscita. Ma il proprietario lo ha rincorso per bloccarlo e nella colluttazione gli ha morso una mano. Il rapinatore è comunque riuscito a fuggire con la refurtiva. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e i militari hanno in un secondo momento sequestrato i pantaloni del titolare sporchi del sangue del bandito.



L’indumento è stato affidato ai Ris e il Dna dell’ignoto rapinatore è stato inserito nel motore di ricerca della banca dati dei carabinieri. Cinque anni più tardi, tanto il tempo trascorso, il sistema ha trovato una corrispondenza con Antonio Mondello. Il siciliano era già noto alle forze di polizia per una serie di furti commessi, in più parti d’Italia, per acquistare le sostanze stupefacenti.



A questo punto sono scattate le indagini, coordinate dal pubblico ministero Andrea Girlando, e gli inquirenti hanno anche visionato le immagini registrate da una videocamera di sorveglianza installata nel negozio di abbigliamento. Incrociate le prove raccolte, Mondello nel 2022 è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di rapina. Ieri mattina è stato condannato, ma non è stato tradotto in carcere. Attualmente è ospite in una comunità di recupero fuori dalla regione Veneto.