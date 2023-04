Armati di coltello rapinano i coetanei: due minorenni arrestati e due denunciati

CONSELVE - I carabinieri della stazione di Conselve hanno arrestato per rapina in concorso due sedicenni, un italiano e un marocchino, quest’ultimo trovato anche in possesso di un coltello utilizzato per intimidire le vittime, ritenuti responsabili di aver poco prima rapinato due coetanei rubando loro alcune decine di euro. Nello stesso episodio sono stati identificati e denunciati altri due minori che avrebbero aiutato i due amici ora arrestati nel compietre la rapina, facendo da palo. Tutti e quattro sono di Conselve (Padova). A seguito della segnalazione di quanto al 112, la pattuglia è arrivata sul piosto e ha rintracciato i quattro nelle vie vicine, trovando in loro possesso la somma di denaro ed alcuni effetti personali sottratti alle vittime. I due arrestati sono stati accompagnati a casa in regime di arresti domiciliari, mentre gli altri due denunciati sono stati affidati ai genitori; la refurtiva è stata restituita alle vittime.ù

Carabinieri a scuola

Continua al riguardo la campagna di educazione alla legalità che l’Arma sta svolgendo nelle scuole medie, inferiori e superiori, della provincia di Padova. Le prossime tappe saranno proprio gli istituti scolastici frequentati dai protagonisti di questa vicenda. Nel corso degli appuntamenti vengono spiegati agli adolescenti i rischi connessi all’adozione di comportamenti devianti e le gravi conseguenze che ne derivano, si affrontano inoltre i fenomeni del bullismo e cyberbullismo che spesso pongono di fronte alle proprie responsabilità ragazzi sedotti e trascinati dal “branco” a commettere azioni delittuose con i relativi risvolti penali.