RUBANO - Una domenica mattina di terrore quella vissuta in un’abitazione di viale Europa in cui hanno fatto irruzione due malviventi: la proprietaria è stata legata ad una sedia e imbavagliata dai banditi e la casa messa a soqquadro. Intorno alle 8 Lorenzina Levorato, 62 anni, ex barista che fino a qualche anno fa gestiva il bar trattoria di famiglia accanto al municipio, ha aperto i balconi dell’abitazione trovandosi faccia a faccia con i due malviventi. In casa la donna era da sola e per i due banditi non è stato difficile portare a termine la rapina.

IL RACCONTO

«Sono scesa dal reparto notte e, come faccio sempre, ho aperto il balcone della zona giorno che si affaccia sul retro della casa trovandomi davanti queste due persone - racconta la donna ancora scossa per quanto vissuto il giorno prima - non ho idea da quale parte siano arrivati e in che punto abbiano scavalcato la recinzione, so solo che me li sono trovati davanti e mi hanno spinto dentro casa».

La donna non esclude che uno dei due banditi, entrambi incappucciati, possa essere stata anche una donna, ma di una cosa sembra essere certa: dalla parlata non erano italiani. Poteva trattarsi di una coppia di stranieri. «Fra di loro parlavano moto piano - racconta ancora la sessantaduenne - e ho avuto l’impressione che una fosse una donna». Una volta spinta all’interno l’hanno costretta a sedersi su una sedia tenendola legata per il polso sinistro con una corda.

NESSUNA CASSAFORTE

La donna ha una corporatura molto esile, e con molta probabilità i malviventi hanno pensato che difficilmente avrebbe opposto resistenza. E così è stato. «Insistevano con il chiedermi della cassaforte, ma io non ho alcuna cassaforte in casa – racconta ancora - ma non si sono fermati, hanno passato in rassegna i due piani della casa rovistando ovunque e mettendo tutto a soqquadro». I ladri sono saliti al piano superiore e poi hanno messo mano ai cassetti della zona giorno. Alla fine hanno trovato un orologio e sono fuggiti lasciando la donna legata alla sedia.

L’ALLARME

É stata lei a liberarsi e a dare l’allarme chiamando i carabinieri. «Pian piano sono riuscita al allentare il laccio che mi teneva legato il polso - spiega Lorenzina - mi sono liberata da sola e ho dato l’allarme. Ho avuto paura, ma fortunatamente non mi hanno fatto nulla di male, ho solo il polso sinistro indolenzito. Indossavo anche il mio orologio, ma non l’hanno nemmeno toccato».

Una volta afferrato quel poco di bottino che hanno trovato in casa i due banditi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, e una volta imboccata la regionale 11 si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Sarmeola, assieme ai colleghi di Selvazzano, che hanno raccolto la testimonianza della donna. Lorenzina Levorato è dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Padova per il forte choc subito. Qui i sanitari le hanno riscontrato un forte stato ansioso, dimettendola in giornata con una prognosi di tre giorni. Sul luogo della rapina sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova per i rilievi.

LE INDAGINI

Sono in corso le indagini dei carabinieri per definire i contorni di quello che potrebbe anche essere stato un furto e che si è trasformato in rapina dopo il faccia a faccia tra i malviventi e la padrona di casa. La villetta si trova all’ingresso di viale Europa, strada che dalla regionale conduce ad una estesa zona residenziale.

L’abitazione è però “coperta” alla vista di chi passa lungo la strada principale da una siepe e da un campo incolto. É probabile che i malviventi abbiano ritenuto possibile mettere a segno un furto nell’abitazione, forse convinti che in casa non ci fosse nessuno, non immaginando sicuramente di trovare qualcuno all’interno.

