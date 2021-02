PADOVA - Rapina ai danni di una farmacia di via Facciolati 35, quartiere santa Rita, oggi alle 17.15. Un uomo sulla cinquantina con accento veneto, travisato, dietro la minaccia di un coltello si è fatto consegnare l'incasso per poi fuggire a bordo di una bicicletta da donna in direzione del centro.

Quattro clienti presenti al momento del fatto. Volanti, squadra mobile e polizia scientifica sul posto per le indagini ed i rilievi.

