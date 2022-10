Padova. Rapina l'ex compagna di fronte all'asilo della figlia, minacciandola e strattonandola: arrestato

PADOVA - Voleva soldi. Si è avvicinato all'ex compagna, l'ha spinta minacciandola e poi ha strattonato anche la bimba che la donna teneva in braccio. Attimi da incubo per una 28enne di origini nigeriane che ha sporto denuncia subito alla polizia, 26 ottobre. L'aggressione è avvenuta proprio davanti alla scuola della piccola, in zona Arcella.

Quando gli agenti sono arrivati, la donna ha raccontato quanto accaduto: spaventata dall'ex compagno ha lanciato il portafogli nel cortile della scuola. L'uomo è corso a prenderlo e dopo averle tolto anche il cellulare è scappato. Via radio sono state allertate tutte le volanti e una pattuglia ha rintracciato l'aggressore in via Giotto. Una volta fermato si è mostrato violento anche con i poliziotti, li ha colpiti al punto da procurare ferite guaribili in 5 giorni, secondo la prognosi del pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato per rapina.