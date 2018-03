Aggressione per la borsetta: il rapinatore è uno studente di 15 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTE - (Ca.B.) È unoitaliano di appenal'autore della tentataavvenuta lo scorso 16 febbraio in via Deserto a. È il risultato, sorprendente ed amaro, al quale hanno portato le indagini dei carabinieri della Stazione di Este, che ieri mattina hanno provveduto a denunciare a piede libero per tentata rapina l'adolescente. Tutto è cominciato quasi un mese fa.Il 16 febbraio scorso, quando erano passate da poco le 20, il ragazzo aveva avvicinato e poi violentemente strattonato una signora di 52 anni residente in zona, cercando di strapparle la borsetta. La donna, sorpresa e impaurita, aveva reagito d'istinto tenendola ben stretta e cominciando a gridare, richiamando così l'attenzione di alcuni passanti. Ne era seguita una colluttazione piuttosto violenta, con la povera signora finita rovinosamente a terra. Il suo assalitore, vedendo che le cose non si mettevano bene e che si stavano avvicinando velocemente altre persone, aveva quindi desistito dal suo proposito e si era dato alla fuga, scappando a piedi per il quartiere, che evidentemente conosceva molto bene, dal momento che era riuscito a far perdere le proprie tracce...