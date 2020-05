Arrestato dopo la doppia rapina sui cavalcavia, vittime due donne in bicicletta

PADOVA - Il rapinatore dei cavalcavia ha atteso sulle rampe due donne in bicicletta, che si stavano recando al lavoro, approfittando di una loro certa stanchezza nel pedalare in salita a bassa velocità. Dopo il secondo colpo è scappato, ma è stato acciuffato all'Arcella, nei pressi di via Mozart, dagli agenti. La polizia di Stato ha ricevuto il primo allarme stamane prima delle 8. Sul cavalcavia Dalmazia una signora pedalava per recarsi al lavoro. La donna ha visto che in cima alla salita c'era qualcuno che sembrava la aspettasse. L'uomo l'ha bloccata, l'ha minacciata con una forbicina e le ha aperto la borsa e il portafoglio, Dopo aver frugato un attimo se n'è andato con 5 euro.



Mezz'ora dopo si ripete il copione. La Polfer viene avvisata che sul cavalcavia Borgomagno, in zona stazione, accade qualcosa di identico. Stavolta la vittima designata è una ciclista filippina, anche lei sui pedali per andare a lavorare. L'uomo la blocca, le stringe il collo con un gomito, la minaccia e le mette le mani nella borsa, dove trova 45 euro. Li arraffa e scappa.



Scattano le ricerche e l'uomo, ben descritto dalle due donne, viene presto bloccato dai poliziotti all'Arcella nei pressi di via Mozart. E' una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, si tratta di Ahmed El Ghanmi, tunisino del 1989, arrivato in Italia nel 2015 su un barcone e che nell'ultimo quadriennio a Padova ha fatto collezione di arresti e denunce per faccende di droga e altri reati. E' stato arrestato.