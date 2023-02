Vigonza. Aspettano che digiti il pin al bancomat e poi rapinano il 70enne: è caccia ai due banditi

VIGONZA​ - Un uomo di circa 70 anni ieri pomeriggio, 7 febbraio, alle 1, è stato rapinato da due uomini in via Aldo Moro a Vigonza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza, la vittima si è recata allo sportello della filiale Unicredit. Non appena ha digitato il codice pin, alle spalle è stato strattonato da uno sconosciuto che l'ha buttato a terra. Un complice ha digitato la somma di 1.500 euro, ha ritirato il contante, poi i due malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Il settantenne, che non ha necessitato delle cure del pronto soccorso, ha subito allertato i carabinieri che adesso stanno svolgendo le indagini del caso. Da quanto si è appreso i due banditi hanno agito a volto scoperto. Si tratterebbe di due stranieri. Non sono state utilizzate armi. L'azione è stata fulminea. Nessuno si sarebbe accorto di movimenti o di persone sospette nell'area teatro della rapina. Già nella giornata odierna grazie ai filmati estrapolati dalla banca i militari dell'Arma confidano di raccogliere importanti spunti investigativi per risalire ai malviventi da catturare. L'obiettivo è quello di rintracciarli prima che possano mettere a segno reati analoghi a stretto giro.