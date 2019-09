COLPO ANCHE NEL RODIGINO

PADOVA - Rapina all'ora di pranzo alla filiale dell'Antonveneta di via Vigonovese a Padova. Quattro banditi con il volto coperto sono entrati ed hanno tenuto sotto ostaggio per quaranta minuti i dipendenti e la quindicina di clienti che si trovavano a quell'ora in banca. I banditi li hanno rinchiusi tutti nel caveau pronunciando poche parole: «State tranquilli non vi succederà nulla». I banditi parlavano un italiano senza inflessioni straniere. Appena sono fuggiti è scattato l'allarme. Sul posto sono giunte le Volanti della polizia e la Squadra Mobile che sta sentendo tutti coloro che si trovavano all'interno della banca al momento della rapina. Si sta anche cercando di quantificare quanto i banditi possono aver rubato. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia scientifica mentre gli inquirenti stanno sentendo gli ostaggi e visionando i filmati delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza.ù