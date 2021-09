Rapina in appartamento: entrano dalla finestra e minacciano 3 giovani col coltello

CITTADELLA - Poco prima delle 23 di giovedì tre ospiti dell’associazione Maranatà sono stati vittime di una rapina in appartamento. L’associazione si occupa di accoglienza per giovani in difficoltà e in un immobile di via Cave a Cittadella vivono attualmente due italiani di 24 e 31 anni e un maliano di 25. Ieri sera tre banditi, con la mascherina in viso, sono entrati da una finestra, hanno preso un coltello dalla cucina e hanno minacciato i tre ospiti, derubandoli di un cellulare e 2mila euro in contanti prima di fuggire. Le vittime hanno chiamato i carabinieri, che stanno ora indagando sull’episodio.