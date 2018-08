di Luca Ingegneri

PADOVA - «Ho conosciutoall'inizio degli anni Novanta a Roma durante uno dei tanti viaggi che io e mio marito facevamo all'epoca. Era un signore molto distinto. Aveva notato un anello che indossavo e mi aveva fatto i complimenti. Si era spacciato per esperto del settore. Diceva di occuparsi di televendite televisive di gioielli. In quel periodo si trovava nella capitale per partecipare alla trasmissione di Bruno Vespa Porta a Porta in quanto alcuni clienti lo avevano accusato di proporre oggetti preziosi dalle caratteristiche difformi da quelle certificate.