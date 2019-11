Raggira la sorella di 40 mila euro, chiesto il processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una donna di 67 anni ha raggirato l'anziana sorella con l'obiettivo di intascarsi 40 mila euro: era l'amministratrice di sostegno e per questo, in qualità di pubblico ufficiale, Patrizia Ferrara è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di peculato. E pochi giorni fa il pm Sergio Dini, titolare del fascicolo, ha chiesto per la 67enne il rinvio a giudizio. Patrizia Ferrara, a ottobre dell'anno scorso, ha già patteggiato 4 mesi per avere firmato un falso verbale per giustificare i...