Padova, oggi i funerali di Ahmed Joudier, il ragazzo morto suicida nel Brenta

PADOVA - Ragazzo morto annegato nel Brenta, si tengono oggi i funerali di Ahmed Joudier, nel reparto islamico del camposanto cittadino. «Non poteva che piovere nel giorno del funerale di Ahmed. Anche il cielo piange per lui e la sua mamma», gli amici del quindicenne suicida nel fiume, forse perché vittima di bullismo "reale" o cyber sono arrivati numerosi al cimitero maggiore di Padova per l'ultimo saluto al ragazzo. Una cerimonia semplice, sotto la pioggia. La famiglia si è ritirata per una preghiera intima in moschea.

