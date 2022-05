VICENZA-PADOVA - Ragazzo scompare da Vicenza e la sua auto viene ritrovata oggi, 24 maggio, a Ponte di Brenta nel Padovano. Ore di apprensione per questo giovane nella speranza che si faccia sentire quanto prima. Questa mattina, ritrovata l'auto, sono iniziate le ricerche in zona. Le forze dell'ordine hanno rallentano la circolazione dei treni per perlustrare la linea ferroviaria e nelle prossime ore interverranno anche i sub per scandagliare il canale.